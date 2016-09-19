"Квартирний скандал": Лещенко закидає НАБУ плутання понять "позика, кредит та подарунок"

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на брифінгу.

“Оперативна перевірка НАБУ підтвердила, що мої кошти на придбання житла є повністю легальними і заробленими чесно до походу в політику”, - сказав Лещенко.

Також він додав, що стосовно суперечливих моментів придбання ним квартири, “крапку поставить НАЗК та суд”.

Разом з тим Лещенко вважає, що резонанс навколо придбання квартири пов'язаний з атакою на нього з боку корупціонерів.

“За нами, антикорупціонерами, ведеться незаконне стеження, прослуховування наших телефонів та збір конфіденційних даних. Викид в Інтернет був зроблений через декілька годин після угоди (щодо квартири — УНІАН). Конфіденційна інформація була незаконно отримана та зманіпульована корупціонерами, з якими я веду боротьбу…”, - заявив Лещенко.

Разом з тим Лещенко не прокоментував заяву голови НАБУ Артема Ситника стосовно ознак адміністративного правопорушення при отриманні ним безвідсоткової позики на придбання житла.

“Це питання буде вивчено спочатку НАЗК, а потім судом. НАБУ, коли робило свій висновок, переплутало різні правовідносини такі як позика, кредит, подарунок. Я готую на цю тему детальне пояснення для НАЗК”, - запевнив депутат.

Читайте такожНАБУ завершило перевірку джерел придбання Лещенком квартири в Києві

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.

Сьогодні, 19 вересня, директор НАБУ повідомив, з яких джерел Лещенко отримав кошти на придбання елітної квартири.

«Перше й основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошті з депозитів, які оформлені на матір Лещенка – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від цивільної дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник.

Також він заявив, що під час перевірки стосовно придбання Лещенком квартири виявлено ознаки адмінправопорушень, матеріали перевірки будуть передані НАЗК.