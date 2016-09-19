"Квартирний скандал": Лещенко закидає НАБУ плутання понять "позика, кредит та подарунок"
Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко заявляє, що перевірка Національного антикорупційного бюро довела законність придбання ним квартири.
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на брифінгу.
“Оперативна перевірка НАБУ підтвердила, що мої кошти на придбання житла є повністю легальними і заробленими чесно до походу в політику”, - сказав Лещенко.
Також він додав, що стосовно суперечливих моментів придбання ним квартири, “крапку поставить НАЗК та суд”.
Разом з тим Лещенко вважає, що резонанс навколо придбання квартири пов'язаний з атакою на нього з боку корупціонерів.
“За нами, антикорупціонерами, ведеться незаконне стеження, прослуховування наших телефонів та збір конфіденційних даних. Викид в Інтернет був зроблений через декілька годин після угоди (щодо квартири — УНІАН). Конфіденційна інформація була незаконно отримана та зманіпульована корупціонерами, з якими я веду боротьбу…”, - заявив Лещенко.
Разом з тим Лещенко не прокоментував заяву голови НАБУ Артема Ситника стосовно ознак адміністративного правопорушення при отриманні ним безвідсоткової позики на придбання житла.
“Це питання буде вивчено спочатку НАЗК, а потім судом. НАБУ, коли робило свій висновок, переплутало різні правовідносини такі як позика, кредит, подарунок. Я готую на цю тему детальне пояснення для НАЗК”, - запевнив депутат.
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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.
7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".
Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.
10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.
Сьогодні, 19 вересня, директор НАБУ повідомив, з яких джерел Лещенко отримав кошти на придбання елітної квартири.
«Перше й основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошті з депозитів, які оформлені на матір Лещенка – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від цивільної дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник.
Також він заявив, що під час перевірки стосовно придбання Лещенком квартири виявлено ознаки адмінправопорушень, матеріали перевірки будуть передані НАЗК.