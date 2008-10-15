У Києві викрили банду «Капітошки»

У Києві викрито бандитське угруповання „Капітошки”, що займалося здирництвом та рейдерством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Генеральна прокуратура за матеріалами столичного УБОЗ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України, відносно учасників злочинного угруповання на чолі з уродженцем Російської Федерації Олександром К., 1965 р.н., відомим у кримінальному світі на прізвисько „Капітошка”. До складу банди також входило двоє киян та уродженець Івано-Франківської області. Наразі їх усіх оголошено у міждержавний розшук, поінформували в прес-службі.

За даними УБОЗу, угруповання „Капітошки” впродовж останніх трьох років займалося здирництвом в особливо великих розмірах та рейдерством. Для цього зловмисники підшукували прибуткові підприємства, штучно створювали майновий спір, в тому числі через рішення окремих судів Донецької області, фальсифікували документи та скоювали озброєні напади з метою заволодіння майном.

Зокрема, у березні 2008 року озброєна банда „Капітошки” з використанням незаконних судових рішень, погроз та насильства спробувала захопити столичний торгівельно-офісний комплекс «Веста». Генпрокуратура за цим фактом порушила кримінальну справу. Водночас конфлікт довкола спроб рейдерського захоплення бізнес-центру планує розглянути 16 жовтня судова палата у цивільних справах Верховного суду України.

У квітні поточного року „Капітошка” та його спільники у центрі Києва здійснили напад на адмінбудівлю одного з державних підприємств, що належить Міністерству транспорту та зв`язку України. Проти зловмисників Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.279 (захоплення транспортного підприємства, установи або організації) КК України.

Також учасникам суспільно-небезпечного ОЗУ інкримінують порушення ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством), 257 (бандитизм) КК України, повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС.