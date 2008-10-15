Вибух в «Арена Сіті»: загинув 26-річний чоловік

Сьогодні близько 13.30 у Києві у семиповерховій будівлі торговельно-розважального комплексу «Арена Сіті» у кабіні ліфту між 6-м і 7-м поверхами вибухнув 6-кілограмовий балон з вуглекислотою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Києві, внаслідок вибуху загинув 26-річний робітник однієї з київських фірм, що заправляє подібні балони. Він перевозив балон у нічний клуб.

Інший чоловік, що їхав у ліфті, травм та ушкоджень не отримав.

З’ясовуються обставини та причина вибуху.