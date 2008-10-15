Ющенку ескорт залишили, а у бджіл - забрали

Зміни в правилах дорожнього руху не торкнуться порядку супроводу Державтоінспекцією перших осіб держави.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергій ЛЕВЧЕНКО, коментуючи закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

«До закону про охорону осіб, які мають право на охорону, зміни не вносились, тому й правила дорожнього руху в цьому напрямі не змінилися», - сказав С.ЛЕВЧЕНКО.

Заступник начальника Департаменту ДАІ нагадав, що порядок супроводу державних осіб затверджено спеціальною інструкцією, яку підписали Управління державної охорони і Департамент ДАІ МВС.

Водночас С.ЛЕВЧЕНКО повідомив, що зміни до закону «Про бджільництво», які внесено в пакеті з новими правилами дорожнього руху, передбачають відміну супроводу трейлерів, що перевозять вулики. «Тепер причіпи і трейлери віднесено до негабаритних вантажів, і дозвіл на їх пересування необхідно одержувати в установленому порядку», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України №586–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Законом також вносяться зміни до Кримінального і Бюджетного кодексів України, законів «Про міліцію», «Про державну охорону органів державної влади України і посадовців», «Про дорожній рух», «Про бджільництво», «Про автомобільний транспорт», «Про автомобільні дороги», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про порядок ввезення (пересилання) до України, митного оформлення і оподаткування особистих речей, товарів і транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про передачу об`єктів права державної і комунальної власності» і «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».