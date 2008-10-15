Профспілка вимагає покарати винних у побитті журналістів на Печерську

Голова Київської незалежної медіа профспілки Юрій ЛУКАНОВ звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу щодо осіб, винних у побитті журналістів 2 жовтня у Печерському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у професійній спілці "Київська незалежна медіа-профспілка".

Зокрема, Ю.ЛУКАНОВ вимагає порушити кримінальну справу проти працівників охоронної фірми «Грегос» і проти працівників міліції.

У Заяві, яку обґрунтував медіа юрист Андрій НЕЧИПОРЕНКО, зазначається, що працівники охоронної фірми «Грегос» та невідомі особи завдали трьом журналістам тілесних ушкоджень, а фотокореспонденту газети «Комерсантъ-Украина» Олександру ТЕЧИНСЬКОМУ зламали руку. Ставиться вимога притягти до кримінальної відповідальності працівників фірми «Грегос» за завдання тілесних ушкоджень і за перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Міліціонерів пропонується покарати за те, що вони порушили закон – «не забезпечили громадського порядку, не втручалися у конфлікт і дозволили відбутися побиттю людей, у тому числі журналістів О.ТЕЧИНСЬКОГО, І.ЛУЦЕНКА, В.ГОНТАРЯ, не захистили права та свободи громадян та журналістів, не затримали осіб, в діях є яких склади злочинів».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Печерському районі Києва о 5.50 ранку забудовники намагалися завезти техніку для початку будівництва висотки на території Будинку звукозапису (вул. Первомайського, 5-б). Мешканці прилеглих будинків, котрі уже близько місяця чергують довкола майданчика, намагалися зупинити співробітників охоронного агентства та “молодиків спортивного вигляду”. Розпочалось протистояння.

На 18.00 захисники майданчика скликали місцевих жителів на спільну зі співробітниками Будинку звукозапису та активістами громадської ініціативи "Збережи старий Київ" акцію проти захоплення території.

Між 19.00 і 20.00 сталася бійка, під час якої, крім її учасників, постраждали й журналісти: фотокореспонденту газети “Коммерсантъ-Украина” Олександру ТЕЧИНСЬКОМУ було зламано руку, фотокореспонденту УНІАН Володимиру ГОНТАРЮ завдано травм, у журналіста Ігоря ЛУЦЕНКА відібрали фотокамеру.

3 жовтня Центр громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві повідомив, що київська міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій, вчинених 2 жовтня біля будинку на вул. Первомайського, 5-б в Печерському районі столиці, внаслідок яких постраждали представники мас-медіа, а також кілька охоронців фірми «Грегос».