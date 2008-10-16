Шість компаній претендують будувати low-cost термінал у «Борисполі»

Шість компаній подали свої документи на участь у проектуванні будівництва low-cost терміналу в аеропорту «Бориспіль». З них три українські компанії (дві з Києва, одна – із Запоріжжя) і три іноземні (Словенія, Канада і Угорщина).

Про це сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник генерального директора аеропорту Олександр КОЛЕСНИК.

«Сьогодні відбулося розкриття пропозицій у присутності представників компаній, за винятком канадської», - відзначив О.КОЛЕСНИК. За його словами, прийнято документацію від усіх шести компаній, і впродовж не більш як 30 робочих днів планується визначити переможця тендеру на будівництво терміналу.

Як відзначив О.КОЛЕСНИК, вимоги тендерної документації включають зобов`язання з проектної документації, з поставки устаткування, із самого будівництва і з навчання (персоналу – УНІАН). Як пояснив заступник генерального директора аеропорту, однією з причин того, що терміни конкурсу переносились, було якраз те, що в конкурсні вимоги серед іншого включили необхідність проектування терміналу. За його словами, проектна документація, яку розробить переможець конкурсу на будівництво терміналу, візуватиметься в «Украеропроекті» як у співавтора.

За словами О.КОЛЕСНИКА, надані пропозиції від компаній різні. Зокрема, терміни будівництва становлять, залежно від конкретної пропозиції, від 9 до 14 місяців (включаючи проектування, будівництво і здачу терміналу), вартість – 200-300 млн. грн. залежно від пропозиції.