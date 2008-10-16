У Криму оголосили штормове попередження

В Автономній Республіці Крим у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов на сьогодні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, в автономії протягом 16 жовтня очікуються сильні зливи, грози, посилення західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі 6-11º , тепла, вдень 17-22º тепла.

Тим часом, як передає кореспондент УНІАН, зараз у Сімферополі ясна погода.