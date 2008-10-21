Тимошенко виправдала надії краєзнавців
02:13, 21 жовтня 2008Суспільство
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Їх спілка отримала статус національної
Кабінет міністрів України надав статус національної організації Всеукраїнській спілці краєзнавців.
Текст відповідної постанови № 908 від 16 жовтня 2008 року за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.
Надалі ця організація іменуватиметься Національна спілка краєзнавців України.
Як пояснюється в постанові, таке рішення прийнято із врахуванням видатних заслуг цієї організації у забезпечення розвитку української національної культури.
Довідка УНІАН. Всеукраїнська спілка краєзнавців створена 1990 року.
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