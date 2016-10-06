"Кремль, припини кіднепінг": біля посольства Росії в Києві провели акцію на підтримку Сущенка (фоторепортаж)

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

В акції взяли участь журналісти, блогери, медіаексперти. Люди прийшли до посольства з плакатами "Свободу Сущенку", "Кремль, припини кіднепінг".

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За словами організаторів акції, аналогічні мітинги пройдуть сьогодні також у Парижі та Римі.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Марк Фейгін розповів, що українського консула досі не пустили до Романа Сущенка.

Нагадаємо, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство. У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.