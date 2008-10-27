Світова фінансова криза поверне гастарбайтерів в Україну?

Масові скорочення персоналу в Європі і країнах СНД можуть як наслідок принести в Україну масове повернення гастарбайтерів на батьківщину, пише тижневик «Комментарии».

Громадяни України, що працюють за кордоном, також можуть поповнити ряди безробітних, і в результаті частина трудових мігрантів може повернутися на батьківщину, зазначає видання. Як відомо, українці працюють за кордоном здебільшого у сфері послуг, на сезонних роботах у сільському господарстві, а також на будівництві.

«Найкритичніше ситуація складається саме у сфері будівництва, де, за приблизними підрахунками, задіяно близько 50% загального числа дорослого населення, котре виїхало з наших західних областей на заробітки за кордон. Фінансова криза вже позначилася на діяльності забудовників, які скорочують персонал нижчої ланки. Саме ці безробітні першими повертатимуться на батьківщину. За нашими даними, зараз на заробітках за кордоном знаходиться близько 200–250 тисяч чоловік тільки з Івано-Франківської області. Можна прогнозувати повернення близько 15–20 тис. чоловік, причому це будуть найменше соціально захищені люди, які працювали в інших українських регіонах або в країнах СНД», - зазначає в інтерв`ю "Комментариям" колишній перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій РОМАНЧУК.

За його словами, масове повернення трудових мігрантів, втративши роботу за кордоном, має певні соціальні та економічні ризики. «Україна не чекає гастарбайтерів і не може їх захистити. Перша проблема, з якою вони зіштовхнулися після повернення на батьківщину, - це відсутність вільних робочих місць», - зазначає А.РОМАНЧУК.

Загострення негативних соціальних настроїв, пише газета, безпосередньо залежить від тривалості кризи: чи достатньо на цей період у людей накопичених коштів, щоб елементарно прогодувати сім`ї.