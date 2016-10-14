Учасники "Маршу нації" завершили мітинг на Софійській площі

Учасники ходи "Марш нації" завершили з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА в Дня захисника України мітинг на Софійській площі.

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Як передає кореспондент УНІАН, мітинг було завершено молитвою та запаленням фаєрів.

"Ми реальна сила. Ми реально можемо, як ми показали за ці роки революції та війни, відстоювати і змінювати країну. Прийшов час стати рушійною і основною силою української нації і змін в Україні", - заявив командир полку спеціального призначення «Азов» МВС України, народний депутат Андрій Білецький.

Також він попросив усіх учасників зібрання пам'ятати, що "ми вийшли разом, ми вийшли єдині, і в єдності - сила українського націоналізму, в єдності - сила української нації, в єдності - сила української держави".

Білецький закликав усіх присутніх на акції не зраджувати єдності.

Своєю чергою лідер громадської організації "С14" Євген Карась звернувся із закликом до учасників зібрання "не ввести себе в оману у тому, що ми повоюємо, виконаємо свою бійцівську місію, а далі знову ті самі фарбовані лиси будуть дерибанити вже у вишиванках".

"Пам'ятайте, що ми маємо навести порядок в цій державі", - зазначив він і додав, що "це є вимога тієї місії, заради якої загинули наші брати".

Також командир Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпіцький згадав про усіх полеглих українців, які воювали за незалежність та державу.

"Ми прийшли на цей марш, щоби побачити побратимів з інших організацій, з інших підрозділів, тому що нищівний удар можна нанести міцним кулаком, а не розчепіреною п'ятірнею. Ми прийшли на марш для того, щоб українці побачили, що є та сила, яка не дасть торгувати нашою землею, не дасть торгувати нашою Батьківщиною", - наголосив Стемпіцький.

Також він сказав, що учасники ходи не мають наміру на догоду Заходу або Росії здавати українські території.

"Ми не дозволимо робити якісь певні статуси якихось окремих районів", - запевнив лідер "Правого сектора".

Учасники мітингу висловили незадоволення тим, що президент України затягує підписання закону про амністію учасників АТО.

Як повідомляв УНІАН, в акції "Марш нації" з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України взяли участь близько 5 тисяч осіб.