Розвідка попередила про можливе повторення катастрофи MH17 через військові навчання РФ у Криму

Про це Головне управління розвідки повідомило на своїй сторінці у Facebook.

У розвідці розповіли, що бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів 3 радіотехнічного полку (Севастополь), розгорнутих на мисі Тарханкут, мисі Фіолент, горі Ай-Петрі, у районах міст Джанкой, Керч, Феодосія здійснювали виявлення та супроводження повітряних цілей, передачу цілевказівок дивізіонам зенітно-ракетних комплексів та наведення винищувальної авіації.

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Крім того, екіпажі літаків Су-30 та розрахунки зенітно-ракетних комплексів відпрацювали перехоплення та умовне знищення повітряних цілей.

"Проведення зазначених заходів у повітряному просторі над акваторією Чорного моря створює небезпеку міжнародному авіаційному сполученню та загрожує можливим повторенням трагедії малазійського "Боїнга" рейсу МН17, який був збитий російським комплексом "Бук" у липні 2014 року на сході України", - йдеться у повідомленні ГУР.