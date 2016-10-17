В СБУ обіцяють не допустити терактів через вбивство бойовика "Мотороли"

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми не допустимо того, щоб на території нашої держави відбулись якісь теракти. Ми будемо працювати спільно з нашими колегами з інших правоохоронних органів і зробимо все для того, щоб ніякі провокації, прикриваючись помстою за вбивство Павлова, на нашій території не були вчинені», - сказав він.

Читайте такожЗнищення "Мотороли": з'явилося відео з ліфта, в якому підірвали терориста "ДНР"

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що у Донецьку знищено терориста «Моторолу». Його підірвали у ліфті.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.