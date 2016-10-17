В СБУ обіцяють не допустити терактів через вбивство бойовика "Мотороли"
СБУ спільно з іншими правоохоронними органами зробить все, щоб не допустити провокацій та терактів на території України через вбивство одного з ватажків бойовиків – Арсена Павлова на прізвисько «Моторола».
Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Ми не допустимо того, щоб на території нашої держави відбулись якісь теракти. Ми будемо працювати спільно з нашими колегами з інших правоохоронних органів і зробимо все для того, щоб ніякі провокації, прикриваючись помстою за вбивство Павлова, на нашій території не були вчинені», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що у Донецьку знищено терориста «Моторолу». Його підірвали у ліфті.
В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.