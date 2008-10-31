Власник кіоску застрелив 18-річного грабіжника

У Житомирі порушено кримінальну справу і затримано власника торговельного кіоску, який застрелив 18-річного грабіжника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

За словами працівника Богунського райвіділу міліції Житомира Наталії ЧУГУНСЬКОЇ, "22 жовтня близько 3-ї години ночі до чергової частини Богунського райвідділу міліції із приймального відділення Житомирської міської лікарні надійшло повідомлення про те, що туди доставлено 18-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням грудної клітини".

При цьому вона уточнила, що, як з`ясували правоохоронці, у потерпілого стріляв 58-річний житомирянин - власник торговельного кіоску.

"Як стверджує цей чоловік, хлопець разом з напарником намагалися проникнути до його кіоску", - уточнила Н.ЧУГУНСЬКА.

Вона наголосила, що кілька місяців тому підприємець для захисту від злодіїв придбав мисливську рушницю і тримав її напоготові у нічний час. "Затриманий розповів, що вистрелив, коли невідомий з`явився у вікні його кіоску", - повідомила Н.ЧУГУНСЬКА.

Постаждалий від отриманого поранення помер у лікарні.

Щодо власника кіоску порушено кримінальну справу за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним зберіганням зброї, йдеться у повідомленні.