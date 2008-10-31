Нацбанк підвищив курс гривні до євро на 12 копійок
22:46, 31 жовтня 2008Суспільство
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... а до долара знизив - майже на три
Національний банк України встановив на 3 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 578.8800 за 100 доларів США (на 31 жовтня - 576.0400).
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 3 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:
100 євро – 738.4772 (на 31 жовтня - 750.8681),
10 російських рублів – 2.1362 (на 31 жовтня - 2.1702).
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