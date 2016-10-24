У Львові суд задовольнив позов активіста проти Деканоідзе через мову

Про це повідомив автор позову Святослав Літинський, передає "Українська правда".

За його словами, засідання відбулося в понеділок у Львівському окружному адмінсуді.

"Львівський окружний адміністративний суд задовольнив мій позов про відмову МВС притягнути Хатію Деканоідзе до дисциплінарної відповідальності. Зобов'язав розглянути скаргу", - написав Літинський.

"Якби Деканоідзе жила в Україні лише півроку, я б у такому разі це питання не порушував. Але вона перебуває в Україні вже близько 3 років. Наприклад, коли люди приїжджають в інші країни, їм достатньо півроку, щоб використовувати державну мову", - пояснив своє обурення Літинський.

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Він розповів, що ще навесні звернувся до МВС і просив притягнути до дисциплінарної відповідальності Хатію Деканоідзе, бо вона порушує статтю 10 Конституції Україні і інші закони, тобто не використовує українську мову при виконанні службових обов'язків як посадова особа.

Однак не отримав від МВС належної відповіді. "Внутрішні інструкції МВС зобов'язують їх перевіряти факти, наведені у зверненні. Однак вони жодного факту не перевірили і жодного рішення не ухвалили", - зазначив Літинський.

Він додав, що МВС та Хатія Деканоідзе, яка була залучена до суду як третя особа, можуть оскаржити рішення суду протягом 10 днів.

Старший викладач кафедри програмування Львівського університету Святослав Літинський уже кілька років послідовно бореться через суди за права україномовних споживачів товарів та послуг.

Йому вдалося, скажімо, виграти позови проти виробника пральних машин Samsung, "ПриватБанку" і "Пузатої Хати".