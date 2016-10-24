"Я вчу, я читаю…" - Деканоідзе запевняє, що вчить українську

Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе запевняє, що вчить українську мову і хоче нею вільно розмовляти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам у Києві.

«Я поки що не ознайомилася з рішенням суду. Від серця і від душі хочу сказати, що мені приємно, що є такі патріоти, такі люди, які борються за прекрасну українську мову», - заявила Деканоідзе, коментуючи інформацію про рішення суду, яким від МВС вимагають провести щодо голови Нацполіції службове розслідування за невикористання української мови в публічних виступах.

При цьому, Деканоідзе запевнила, що попри брак часу, все ж намагається вчити українську мову.

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«На жаль, у мене дуже мало часу для того, щоб ретельно займатися, але я вчу, я читаю, і найголовніше - мені б дуже хотілося теж розмовляти українською... Але коли немає фундаменту і базису, це дуже важко», - пояснила Деканоідзе.

Зауважимо, що низка ЗМІ поширили інформацію про те, що Львівський окружний адміністративний суд сьогодні, 24 жовтня, задовольнив позов львівського активіста Святослава Літинського до Міністерства внутрішніх справ України з вимогою провести службове розслідування фактів ігнорування української мови в публічних виступах голови Національної поліції Деканоідзе.