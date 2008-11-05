Суми буквально завалило сміттям - чиновники звинувачують один одного

У Сумах вже четвертий день поспіль із переповнених контейнерів сміттєвих майданчиків не вивозяться тверді побутові відходи (ТПВ). Таким чином, в обласному центрі назріває чергова – вже третя за останні три роки „сміттєва” криза.

Як передає кореспондент УНІАН, причиною надзвичайної події є конфлікт, що тривалий час існує між керівництвом міста і ТОВ „Сумикомунтранс”, яке здійснює вивезення сміття із більшої території Сум.

Міський голова Геннадій МІНАЄВ оприлюднив звернення до жителів міста, в якому звинуватив у ситуації, що склалася, директора ТОВ „Сумикомунтранс” Володимира ЧЕРТКОВА.

«Я продовжую констатувати той факт, що всі проблеми з вивозом ТПВ з міста лежать виключно в площині жадібності до грошей засновників ТОВ "Сумикомунтранс", - заявив Г.МІНАЄВ.

У свою чергу, В.ЧЕРТКОВ наголошує на неузгодженості і незаконності тарифів, запропонованих комунальним підприємством „Сумижитлокомунсервіс”. За його словами, у нині діючий тариф (1,65 грн./ куб. м.) за збирання і вивезення ТПВ від населення вже закладено і кошти на їх утилізацію. Утім, КП „Сумижитлокомунсервіс” вимагає збільшити тариф майже в 4,5 рази - до 8,22 грн./куб. м. В.ЧЕРТКОВ вважає це рішення незаконним, адже прийняття тарифу має відбуватися за певною процедурою, якою нехтує керівник комунальної установи разом з міським головою Сум.

«Новий тариф не затверджений навіть рішенням міськвиконкому! А конфліктна ситуація із забороною вивезення сміття на полігон – надумана і спеціально спровокована», - сказав В.ЧЕРТКОВ.

Одночасно Г.МІНАЄВ заявляє також, що КП „Сумижитлокомунсервіс” здійснило розрахунки і склало калькуляцію послуг з утилізації та захоронення ТПВ на полігоні з розрахунку 8,22 грн./ куб. м. правильно.

Наразі від конфлікту страждають всі сумчани: 20 сміттєвозів „Сумикомунтрансу”, завантажені відходами, простоюють на території підприємства, але на сміттєвий полігон їх не пускають. Одночасно на контейнерних майданчиках поблизу житлових будинків кількість відходів невпинно накопичується.

Головний санітарний лікар Сум Олександр ЧЕРНЯК нинішню ситуацію в Сумах називає «надзвичайною».

Тепер слово за депутатами Сумської міськради, які повинні терміново оприлюднити свою схему поводження з ТПВ.