70% акцій Промінвестбанку купили регіонали Клюєви

Депутати від Партії регіонів Сергій і Андрій Клюєви стали власниками 70% акцій Промінвестбанку (ПІБ) і планують з відома Нацбанку його санувати, призначивши головою правління екс-голову Індекс-Банку Ігоря Францкевича, повідомляє Коммерсант-Украина з посиланням на свої джерела.

Як пише видання, один із претендентів на покупку Промінвестбанку вчора повідомив, що Клюєви «одержали безкоштовно» 50% акцій ПІБ. Втім, відзначає видання, джерело в Нацбанку сказало, що брати Клюєви оволоділи більшим пакетом акцій. «У телеграмі з внутрішньої пошти ПІБ фігурували ’інвестори, які володіють 70% акцій’. У документі наголошується, що формується новий склад наглядаючої ради і правління, на посаду голови якого запропонований Ігор Францкевич», - розповів він. Інформацією про ціну операції джерело не розголошувало.

Прес-секретар ПІБ Світлана Кушнір повідомила, що тимчасовий адміністратор Володимир Кротюк вже представив екс-голову правління Індекс-Банку і «Раффайзенбанка Україна» Ігоря Францкевича як першого заступника голови правління ПІБ і вчора ж він приступив до роботи.