Новий власник Промінвестбанку розкриє інкогніто

Нового власника «Промінвестбанку» представлять у четвер, 6 листопада.

Про це повідомили УНІАН у банку.

У банку уточнили, що ім`я власника 68% статутного капіталу «Промінвестбанку» поки що не розголошують. До кінця тижня буде представлено правління та наглядову раду «Промінвестбанку».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заявив, що 3 листопада ц.р. новий стратегічний інвестор пред`явив права на володіння та управління 68% акцій ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») і фактично став його основним власником.

Як наголошується в повідомленні НБУ, реєстрація прав нового власника здійснена у встановленому законодавством порядку.

Водночас тимчасовому адміністратору - заступнику голови НБУ Володимирові КРОТЮКУ, якого було введено відповідно до постанови Нацбанку 7 жовтня 2008 року, представлено комплекс заходів для фінансового оздоровлення банку. Він передбачає вливання в банк коштів в обсязі, який повністю відновить його платоспроможність і ліквідність упродовж місяця. Також до кінця поточного року буде здійснено рекапіталізацію «Промінвестбанку», в результаті його статутний капітал виросте більш як у 5 разів.

Як зазначено в повідомленні НБУ, заходи тимчасового адміністратора та нового власника банку повністю узгоджено з правлінням Національного банку України.

Тимчасовий адміністратор, відповідно до Регламенту правління НБУ та чинного законодавства (зокрема, ст. 78 Закону України «Про банки та банківську діяльність»), протягом 5 днів сформує нові керівні органи «Промінвестбанку», а саме: Наглядову раду та Правління.

Після цього, як зазначено в повідомленні НБУ, відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, діяльність «Промінвестбанку» повернеться до звичного режиму функціонування.

Нагадаємо, напередодні «Альфа-Банк (Україна)» заявляв, що в консорціумі з групою інвесторів, інтереси яких представляє Микола ЛАГУН, закінчує узгодження умов придбання «Промінвестбанку» (Київ).

«Альфа-Банк» наголошував, що «в разі підписання документів буде зроблено офіційну заяву".

Довідка УНІАН. 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного обсягу коштів у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ стало дострокове відкликання вкладів населення, що спричинило ускладнення під час здійснення платежів.

30 жовтня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що в дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».