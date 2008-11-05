Новими тарифами на проїзд у Києві зайнялася прокуратура

Прокуратура Києва розпочала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні столична прокуратура отримала відповідні матеріали від Антимонопольного комітету України й розпочала перевірку.

Водночас Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що прокуратура надасть лише правову оцінку такому Рішенню київської влади. Висновки щодо фінансового аспекту питання мають надати інші державні органи.

Він запевнив, що прокуратура зробить свої висновки у максимально стислі терміни.

Як повідомлялося, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

4 листопада Антимонопольний комітет України звернувся до прокуратури Києва з проханням перевірити дотримання КМДА положень нормативно-правових актів і передбачених законодавством процедур щодо введення нових тарифів на проїзд у міському транспорті.

Комітет просить вжити заходів прокурорського реагування у разі встановлення порушень відповідних норм або процедур з боку міської влади та інших державних органів.

За інформацією комітету, попередньо відомо, що Головне управління юстиції в Києві тільки 3 листопада 2008 року зареєструвало розпорядження столичної адміністрації щодо підвищення вартості проїзду в міському транспорті. Як заявляє реєстратор, розпорядження набуває чинності після публікації в газеті «Хрещатик», що було зроблене сьогодні. Проте комітет вважає, що такі дії не повною мірою відповідають указу Президента України №493/92, де регламентується, що розпорядження КМДА набуває чинності через 10 днів після реєстрації, якщо не встановлено пізнішого терміну. Введення розпоряджень міської влади в дію раніше не передбачено. При цьому, як зазначають в комітеті, згідно з одержаною від КМДА інформацією, кількість перевезених пасажирів у наземному транспорті з 2002 року постійно зменшується. Проте такі дані, на думку комітету, виглядають сумнівними, враховуючи постійне збільшення кількості жителів столиці, про що постійно заявляє міська влада, і придбання впродовж останніх років великої кількості рухомого складу високої і надвисокої місткості.

“Саме тому ще 31 жовтня комітет звернувся до Міністерства юстиції з проханням доручити підлеглим підрозділам утриматися від державної реєстрації проекту розпорядження КМДА, поки не буде перевірена обгрунтованість підвищення тарифів у чотири рази», - наголосив виконуючий обов’язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.