Прокурори з 21 країни Європи і Азії зібрались у Львові

Сьогодні у Львові розпочалась Четверта регіональна конференція прокурорів держав Центральної і Східної Європи та Середньої Азії, яка організована Генеральною прокуратурою України та Українською асоціацією прокурорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, це вже третя така конференція Міжнародної асоціації прокурорів, яка проводиться в Україні для прокурорів, що представляють держави вказаних регіонів. Попередні конференції відбулись 21-22 вересня 2006 року у місті Києві та 17-19 жовтня 2007 року у місті Одесі.

Традиційно на цей форум збираються працівники органів прокуратури, а також представники професійних асоціацій прокурорів та міжнародних організацій, які опікуються питаннями боротьби зі злочинністю, захистом прав людини та іншими аспектами правозастосування.

Головним завданням конференцій, як попередніх, так і нинішньої, є обговорення на високому професійному рівні практики діяльності органів прокуратури у тій чи іншій галузі, визначення шляхів її удосконалення та обмін кращим досвідом вирішення проблемних питань.

При підготовці цьогорічної конференції організатори безумовно враховували досвід проведення попередніх заходів, намагаючись зробити її тематику більш актуальною, а обговорення максимально дискусійним і цікавим. Саме тому головною було запропоновано тему "Прокурор і права людини". Її вибір є актуальним як з точки зору українських прокурорів, так представників міжнародної прокурорської спільноти. Тому ця пропозиція організаторів була беззастережно підтримана керівництвом Міжнародної асоціації прокурорів.

У рамках форуму передбачається обговорити міжнародні стандарти та підходи окремих держав до визначення ролі й місця прокуратури у системі захисту прав і свобод людини, а також повноваження прокурорів у цій сфері при здійсненні кримінального провадження і виконанні покарань.

У конференції беруть участь понад 100 учасників з 21 країни світу, а також 5 міжнародних організацій.

Проведення міжнародного форуму із вказаною тематикою не лише дозволить суттєво удосконалити діяльність прокуратури у царині захисту прав і свобод людини, а й сприятиме налагодженню та розвитку зв’язків з прокурорами з інших країн і укріпленню міжнародного іміджу органів прокуратури України.