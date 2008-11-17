Київська міліція влаштує тотальне стеження за всіма

Найближчим часом київська міліція встановить в усіх районах столиці камери відеоспостереження за дорожнім рухом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник ГУ МВС України у м. Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, на сьогодні у розпорядженні столичної ДАІ є вже 30 таких камер, які можуть фіксувати порушення правил дорожнього руху, зокрема, проїзд автомобіля на червоне світло, перевищення швидкості, і це буде доказовою базою для притягнення винних до адміністративної відповідальності.

При цьому В.ЯРЕМА зауважив: «Немає різниці, буде це депутат чи простий селянин – камера все фіксує».

За його словами, порушнику після того, як відеокамера зафіксує порушення правил дорожнього руху, надсилатиметься квитанція за місцем проживання для сплати штрафу. Водночас, якщо особа захоче оскаржити це рішення у суді, до справи як доказ вини буде долучатися з бази даних відеозйомка. Якщо ж порушник ухилятиметься від сплати штрафу, адміністративна відповідальність буде посилюватися, аж до позбавлення водійських прав.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЯРЕМА поінформував, що у Києві визначено 80 проблемних місць, і столична міліція звертатиме увагу в першу чергу саме на них.

За його словами, камери спостереження відслідковуватимуть не лише транспортні потоки, але «й тих осіб, які представляють інтерес для міліції».

Водночас, В.ЯРЕМА зазначив, що останнім часом у столиці намітилась тенденція до зниження кількості водіїв, які сідають за кермо автомобіля у нетверезому стані. При цьому він припустив, що на них подіяв психологічний фактор (посилення адміністративної відповідальності за такого роду порушення).

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом пропонується, зокрема, збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становитиме 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становитиме 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі і систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.

За більшість порушень Правил дорожнього руху стягнення накладатимуться посадовцями ДАІ, які мають спеціальні звання: інспекторами ДАІ та начальниками підрозділів ДАІ.

Передбачається ввести механізм нарахування штрафних балів за порушення правил. У разі, якщо сума нарахованих штрафних балів досягне або перевищуватиме 30 балів, порушник у судовому порядку буде позбавлений права управління транспортним засобом.

Також передбачається надати працівникам міліції право вилучати посвідчення водія до ухвалення рішення судом у тих випадках, коли Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено позбавлення права управління транспортними засобами.

Крім того, законом передбачається впровадження і використання приладів автоматичної фото- і відеофіксації правопорушень.