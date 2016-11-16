Убивство двох патрульних у Дніпрі: стрілок не визнає своєї вини та затягує судовий процес (відео)

Поліцейських холоднокровно застрелив порушник Олександр Пугачов. Сам убивця не визнає своєї вини та усіляко затягує судовий процес.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

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Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

27 вересня Шевченківський районний суд Дніпра заарештував Пугачова на два місяці.