На Дніпропетровщині розслідують законність виплати 4,3 мільйона адресної допомоги переселенцям

На Дніпропетровщині прокуратура розпочала розслідування 9 кримінальних справ щодо законності виплати з бюджету протягом 2014-2016 рр. 4,3 млн грн адресної допомоги переселенцям.

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Як повідомили УНІАН у прокуратурі Дніпропетровської області, кримінальні провадження відносно працівників управління праці та соціального захисту населення у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Павлограді та Нікополі розпочато 18 листопада.

«Вказані працівники, неналежним чином виконуючі свої службові обов’язки, не проконтролювавши достовірність відомостей переселенців, призначили виплату допомоги особам, які не мають підстав її отримувати», - йдеться у повідомленні.

Це зокрема переселенці, які мають депозитні кошти у сумах, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму; є власниками житлових приміщень, розташованих в інших регіонах; володіють двома або більше транспортними засобами. Також допомога безпідставно призначалась людям у той період, коли вони не перебували на підконтрольній Україні території.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 1,2 ст. 364 та ч. 1 ст. 190 КК України (зловживання службовим становищем, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та шахрайство).

Досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях тривають.