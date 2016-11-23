У Державіаслужбі розповіли про польоти Медведчука до Росії

Про це повідомили у Державній авіаційній службі у відповідь на інформаційний запит телеканалу "112 Україна".

У відомстві зазначили, що з жовтня минулого року діє заборона на здійснення повітряного сполучення російськими авіакомпаніями й літаками з російською реєстрацією. Однак борт Медведчука зареєстрований в Арубі (Нідерланди), а тому заборона на нього не поширюється.

Читайте такожВ СБУ підтвердили візити Медведчука до Москви: літає власним бортом

Раніше журналісти програми "Схеми" з'ясували, що, незважаючи на чинне з 25 жовтня 2015 року рішення Державіаслужби повністю припинити повітряне сполучення між Україною і РФ, представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Віктор Медведчук продовжує літати в Москву прямим авіасполученням.