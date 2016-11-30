У Міноборони анонсували створення Центру реагування на кіберзагрози

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра оборони України - керівник апарату Міноборони генерал-полковник Олександр Дублян сьогодні на брифінгу в Києві.

«Розпочато створення Центру оперативного реагування на загрози у сфері кібернетичної безпеки, допомогу якому надає уряд США», - сказав Дублян.

Крім того, заступник міністра зауважив, що «здійснюються заходи щодо впровадження в діяльність Міноборони та ЗСУ засобів із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах з урахуванням стандартів провідних країн світу».

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Також, за його словами, розроблено проект Стратегії кібероборони України, який вже погоджений з представниками європейського командування Збройних сил США, Агенції з національної безпеки Чеської Республіки. Наразі цей документ знаходиться на розгляді профільного комітету Верховної Ради та апарату РНБО.

Він зазначив, що у відомстві проводяться заходи із створення ефективної системи оперативно-бойового управління, зв’язку, розвідки та спостереження, триває робота щодо переоснащення польового компоненту системи зв’язку сил оборони на цифрові засоби з рівнем захисту, який відповідає стандартам НАТО.