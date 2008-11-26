Світовий банк дає Україні 3 мільярди кредиту

Україна підписала зі Світовим банком угоду про виділення кредиту в розмірі 3 млрд. грн. на 30 років для покриття дефіциту держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні підписано угоду зі Світовим банком на залучення на 30 років 3 млрд. грн. для покриття планового дефіциту бюджету і це найкраще запозичення з тих, які брали уряди для покриття дефіциту держбюджету, оскільки вартість цих грошей до 5% річних і на 30 років», - сказала вона.

Прем`єр відзначила, що таким чином можна вважати, що дефіцит держбюджету «закривається нормально» і співпраця зі Світовим банком відбувається успішно.

«Це стабілізує бюджетну політику, стабілізує фінансування витрат бюджету і дає змогу виконати ту частину закону про бюджет, яка передбачає покриття дефіциту і фінансування за рахунок цього витрат», - відзначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що умовою надання кредиту було ухвалення закону про держзакупівлі.

«Ми прийняли з вами постанову на позачерговому засіданні уряду (про проведення держзакупівель – УНІАН), і зараз, як результат, ми змогли закінчити цей процес (переговорів з СБ), і одержати кредит», - відзначила вона.

Нагадаємо, 13 листопада директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР під час зустрічі з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО заявив, що СБ готовий активізувати співпрацю з Україною, зокрема для нормалізації ситуації в банківській сфері.

«Наша стратегія з Україною передбачає приблизно 1 млрд. дол. США на рік і ми попросили ще додаткові ресурси, аби покрити проблеми банківського сектора», - заявив М.РАЙЗЕР.

За його словами, важливо й те, щоб розширення співпраці України і СБ відбувалося не тільки з метою протистояти кризі, а й для реалізації проектів, що дають змогу укріпити економіку України і сприяти її розвиткові.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО заявила про прагнення України активізувати співпрацю з СБ.

За її словами, починаючи з 1992 року, СБ надав Україні у вигляді інвестицій і підтримки бюджету 5 млрд. дол.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США з метою укріпити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала в результаті світової фінансової кризи. Програма розрахована на два роки. Національний банк вже одержав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів для підтримки стабільності національної валюти і рекапіталізації банків.

18 листопада перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що Світовий банк і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) можуть взяти участь у формуванні Стабілізаційного фонду.

Він відзначив, що згідно із законодавством, джерелами формування Стабфонду можуть виступати як кошти від приватизації і розміщення цінних паперів, так і кошти зовнішнього фінансування.