У МВС не коментують трагедію у Княжичах, що забрала життя п'ятьох поліцейських

Про це заявив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час короткого брифінгу, повідомляє 112.ua.

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"Прокуратура буде проводити слідство, всі деталі будуть у неї. У нас в МВС буде проводитися внутрішнє розслідування, результати якого передадуть в ГПУ для адекватної правової оцінки. Деталі, як це сталося, розповість прокуратура. Передбачено кримінальну відповідальність", - сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестреляили один одного - загинули 5 осіб.