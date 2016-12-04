У МВС не коментують трагедію у Княжичах, що забрала життя п'ятьох поліцейських
12:42, 04 грудня 2016Суспільство
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У МВС не дають ніяких коментарів з приводу смертельної перестрілки в селищі Княжичі Київської області, де сьогодні вночі помилково перестріляли один одного п'ятеро поліцейських.
У МВС просять дождатся результатів розслідування прокуратури / УНІАН
Про це заявив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час короткого брифінгу, повідомляє 112.ua.
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"Прокуратура буде проводити слідство, всі деталі будуть у неї. У нас в МВС буде проводитися внутрішнє розслідування, результати якого передадуть в ГПУ для адекватної правової оцінки. Деталі, як це сталося, розповість прокуратура. Передбачено кримінальну відповідальність", - сказав Шевченко.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестреляили один одного - загинули 5 осіб.
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