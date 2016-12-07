Мін'юст планує до кінця року повністю оновити склад пенітенціарної служби

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Павло Петренко повідомив на засіданні уряду.

"Ми для себе визначили пріоритетом до кінця цього року провести публічний конкурсний відбір нових співробітників, не в погонах, а тих людей, які є державними службовцями, в цю нову систему", - сказав він.

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Петренко зазначив, що упродовж декількох місяців відбулося майже 200 конкурсів, а у роботі конкурсних комісій брали участь експерти Ради Європи та міжнародних організацій.

Міністр заявив, що на сьогодні вже сформовано 70% персонального складу відповідних департаментів пенітенціарної служби, які працюють в Мін'юсті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 травня 2016 року схвалив реформу пенітенціарної системи. Реалізація реформи пенітенціарної системи дозволить перезапустити та побудувати нову систему виконання покарань відповідно до європейських стандартів.

Петренко заявляв, що в рамках реформи функції територіальних органів управління ДПтС будуть передані Мін’юсту.