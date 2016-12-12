Два роки в’язниці: чиновнику "Укрзалізниці" винесли вирок за скоєння ДТП

Екс-директора з логістики та вантажних перевезень «Укрзалізниці» Івану Федорку, який у липні спричинив ДТП, внаслідок якого постраждала сім’я журналіста Максима Левіна, засуджено до двох років в’язниці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

«Співробітники Слідчого управління поліції Київщини провели та завершили досудові розслідування дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули та постраждали люди…Слідчі передали всі матеріали до суду, який вже виніс законні обвинувальні вироки винуватцям скоєних ДТП», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 2 роки обмеження волі та 2 роки позбавлення права на керування транспортними засобами отримав водій «Audi Q7», який 3 липня цього року влетів у автомобіль фотокореспондента.

«Тоді під час лобового зіткнення серйозно постраждали дружина та син журналіста», - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю Федорка сталося у Київській області 3 липня. Він у стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 в'їхав в автомобіль журналіста Левіна, в якому той їхав разом з дружиною та двома малолітніми дітьми.

Внаслідок ДТП дружина журналіста і один з його синів отримали численні травми і були доставлені у лікарню.

Через скоєння цієї аварії наступного дня Федорка було звільнено з посади директора з вантажних перевезень і логістики «Укрзалізниці».