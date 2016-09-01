Справу проти екс-посадовця "Укрзалізниці", що спричинив ДТП за участі журналіста, передали до суду

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, дії винуватця ДТП кваліфіковано за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю Федорка сталося у Київській області 3 липня. Він у стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 в'їхав в автомобіль відомого журналіста Левіна, в якому той їхав разом з дружиною та двома малолітніми дітьми.

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Внаслідок ДТП дружина журналіста і один з його синів отримали численні травми і були доставлені у лікарню. За фактом ДТП було розпочато кримінальне провадження.

Через скоєння цієї аварії Федорка було звільнено з посади директора з вантажних перевезень і логістики «Укрзалізниці».