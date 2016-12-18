У Маріуполі закриють всі школи на карантин через епідемію грипу

У Маріуполі із завтрашнього дня, 19 грудня, всі школи міста закриваються на карантин. Про це повідомили у прес-службі маріупольської міськради.

«…з 19.12.2016 вводяться заходи на період епідемічного підйому захворюваності населення на ГРВІ та грип», - повідомили у міськраді.

У повідомленні зазначається, що такі заходу зумовлені тим, що у місті вдвічі зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ серед дітей-школярів.

Читайте такожУ Києві через захворюваність дітей на грип та ГРВІ закрито вже майже 70 шкіл

«До 175 зросла кількість дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях. На карантин уже були закриті 52 класи в 12 школах Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, враховуючи високу мінливість вірусів грипу з урахуванням оновленого складу вірусів, що вірогідно циркулюватимуть на території країни, погіршення соціально-економічної ситуації у новому сезоні можна очікувати збільшення кількості захворілих в Україні до 8 млн. осіб.

Серед інфекційних захворювань, які офіційно реєструються в Україні, грип та ГРВІ в загальній сукупності становлять понад 90%. Щороку практично кожний шостий мешканець України залучається до епідемічного процесу з грипу та ГРВІ. Щорічно епідемічний сезон з грипу триває орієнтовно з вересня - жовтня по березень - квітень. У цей період є найбільший ризик заразитися небезпечним недугом.