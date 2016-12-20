Україна закликала ООН фіксувати випадки сексуального насильства в окупованих Криму і Донбасі

Про це йшлося у виступі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці на відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо торгівлі людьми в умовах збройних конфліктів, повідомляє Постійне представництво України при ООН.

Він заявив, що у конфліктах по всьому світу сексуальне насильство використовується як руйнівна тактика ведення війни чи терористичної діяльності, як один з ключових елементів ідеології та діяльності екстремістських угруповань.

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"Я би хотів повторно озвучити звернення української сторони щодо включення у сферу діяльності відповідних мандатів Організації проблеми сексуального насильства на тимчасово окупованих РФ українських територіях. Особливо важливим в цьому контексті є необхідність фіксувати документально випадки сексуального насильства, оскільки на територіях, підконтрольних бойовикам,відсутні українські правоохоронні органи і неможливо збирати доказову базу про випадки сексуального насильства", - зауважив Кислиця.

Заступник міністра також наголосив, що світова спільнота не може заплющувати очі на ситуацію на місцях.

"Ми не маємо права чекати, коли кількість жертв сексуальної експлуатації та насильства, спричинених торгівлею людьми в умовах конфліктів, сягне жахливих цифр війни в Боснії або геноциду в Руанді, коли протягом 3 місяців геноциду за різними оцінками було скоєно до 250 тисяч зґвалтувань", - підкреслив Кислиця.

Він додав, що сталою проблемою є заниження даних щодо сексуального насильства в конфліктах, в першу чергу, через стигматизацію, страх відплати, відсутність доступу для моніторингу або неадекватні засоби для безпечної звітності.

За його словами, високий рівень безкарності винних у торгівлі людьми та скоєнні злочинів сексуального насильства в умовах конфліктів є неприпустимим, оскільки породжує порочне коло повторення цих злочинів.

"Саме тому для нас поруч із забезпеченням психологічної, соціальної, медичної підтримки жертв торгівлі людьми та сексуального насильства аналогічно важливою є боротьба з безкарністю", - сказав Кислиця.