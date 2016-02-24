В СБУ відзначають погіршення криміногенної ситуації на окупованих територіях Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Він відзначив погіршення також загалом обстановки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Пройшли стихійні мітинги, за нашою інформацією, у містах Свердловську, Зорінську та Ровеньках у зв'язку з тим, що криміногенна ситуація у цих містах значно погіршилася останнім часом", - сказав Ткачук.

За його словами, до окремих кримінальних дій стосовно місцевих мешканців, місцевих підприємців причетні співробітники так званої "народної міліції" та "Міністерства державної безпеки "ЛНР".

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Крім того, з підприємців у Докучаєвську "влада" окупованих територій "збирає певні кошти".

"Фактично йдеться про вимагання коштів у підприємців. Встановлено план по збору 300 тисяч рублів", - сказав Ткачук.

Він також зауважив, що ватажки окупованих територій звинувачують деяких бізнесменів у Луганську в організації акцій протесту проти так званої "влади".

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"За вказівкою Плотницького, правоохоронні структури "ЛНР" їх оголосили у розшук", - сказав представник СБУ і додав, що однією з причин протестів бізнесменів є нещодавнє внесення змін "у так званому податковому законодавстві".