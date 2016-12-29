СБУ оголосила українському полковнику Без'язикову підозру у державній зраді (відео)

12:17, 29 грудня 2016
Суспільство
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СБУ за погодженням з ГПУ повідомили Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради.

СБУ повідомила Без’язикову про підозру у державній зраді / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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"Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть обіймав там одну з керівних посад", – наголосив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Маяков. 

Як повідомляв УНІАН, Івана Без'язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року, затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці, до 8 лютого 2017 року.

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Теги: #підозра#зрадник#полковник