СБУ оголосила українському полковнику Без'язикову підозру у державній зраді (відео)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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"Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть обіймав там одну з керівних посад", – наголосив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Маяков.

Як повідомляв УНІАН, Івана Без'язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року, затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці, до 8 лютого 2017 року.