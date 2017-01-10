Вогняне та лазерне шоу у Львові: у дворику ратуші "янголи спускаються на землю" (фотогалерея)
12:08, 10 січня 2017Суспільство
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Феєричне, вогняне та лазерне шоу "Коли янголи спускаються на землю" від майстрів Львівського академічного духовного театру "Воскресіння" проходить у дворику Львівської ратуші.
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Так, з вежі Львівської ратуші у дворик спускаються янголи і оживає Різдвяна коляда з різними сценічними атрибутами.
Відзначимо, також раніше у Львові на площі Ринок "ожила" Різдвяна шопка.
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