Вогняне та лазерне шоу у Львові: у дворику ратуші "янголи спускаються на землю" (фотогалерея)

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Так, з вежі Львівської ратуші у дворик спускаються янголи і оживає Різдвяна коляда з різними сценічними атрибутами.

Відзначимо, також раніше у Львові на площі Ринок "ожила" Різдвяна шопка.