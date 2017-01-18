У МЗС Росії розповіли, скільки українців стали громадянами РФ після окупації Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, посилаючись на інформацію МЗС Росії.

«Разом з МЗС України нам таки вдалося дотиснути і отримати від РФ інформацію відносно тих громадян України, які набули громадянство РФ і статус біженців. Примітно, в отриманій нами інформації від МЗС РФ кількість біженців трохи відрізняється від довідки місячної давності.

Отже, згідно ноти МЗС РФ, в період з 2014 по 2016 рік громадянство Російської Федерації набуло майже 170 тисяч громадян України. Зокрема, в 2014 - 24141 особа, в 2015-67400, за 9 місяців 2016 - 75497», – повідомила Геращенко.

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За її словами, при цьому російська сторона не надала інформації, скільки з цих громадян виїхали з окупованого Донбасу, й очевидно, що переважна більшість вказаних громадян - це паспортизація кримчан, яких масово роблять громадянами РФ.

«Тепер ми будемо вимагати інформації, скільки з цих нових громадян РФ кримчан і скільки пенсіонерів в контексті дискусії про виплати пенсій. Ну, і щодо біженців, то цей статус в РФ за 2,5 воєнних роки отримало близько 350 українців , зокрема, в 2014- 240 осіб, в 2015- 84 особи, в 2016- 31 особа», – додала Геращенко.