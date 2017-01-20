В Одесі засуджено офіцера патрульної поліції, яка займалася торгівлею амфетаміном

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачева, 19 січня Київський райсуд Одеси визнав інспектора управління патрульної поліції Одеси, затриману під час збуту психотропної речовини, винною у злочині, передбаченому частиною 2 статті 307 (незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно) КК України.

«Завдяки наполегливій позиції військової прокуратури Південного регіону України та наявним доказам, які повною мірою підтверджують провину обвинуваченої, зловмисницю засуджено до реального позбавлення волі строком на три роки», - повідомила прес-секретар.

Крім того, суд також визнав винним у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України співучасника патрульної. Чоловікові призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Цей громадянин був знайомим зловмисниці – лейтенанта поліції, і був залучений нею для успішної реалізації наркотиків. Він, зокрема, постачав жінці психотропні речовини.

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«При призначенні покарання обвинуваченим суд врахував їх щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивні характеристики з місця роботи і за місцем проживання, вчинення злочину вперше і застосував щодо них найменшу міру покарання», - зазначила Стекачева.

Державне обвинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Південного регіону України.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 12 лютого 2016 року слідчими військової прокуратури Південного регіону України спільно зі спецпідрозділом з боротьби з корупцією управління СБУ в Одеській області була затримана офіцер патрульної поліції під час продажу амфетаміну.