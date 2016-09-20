На острові посеред Дніпра знайшли нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Як повідомиляє прес-служба Управління патрульної поліції Черкас, патрулюючи водну акваторію річки Дніпро 19 вересня, поліцейські помітили свіжі сліди взуття на піску одного з островів. Перевіривши територію, інспектори патрульної служби знайшли там свіжовикопану яму. У цій ямі поліцейські виявили велику кількість хімікатів, кислот, спиртів, сполук ртуті та інших речовин, схожих на прекурсори, для виготовлення наркотичних речовин.

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На місце виїхала слідчо-оперативна група Черкаського відділу поліції, яка провела необхідні слідчі дії та вилучила знахідки. За попередньою інформацією, на острові діяла підпільна нарколабораторія, де за допомогою знайдених апаратів та речовин виготовлявся наркотик амфетамін.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії продовжуються в рамках відкритих кримінальних проваджень.