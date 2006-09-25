Експерти про переформатування коаліції

Політологи коментують можливість переформатування антикризової коаліції в Коаліцію національної єдності.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що не вся фракція “Наша Україна” як “єдиний політичний суб’єкт” може вступити в більшість. На його переконання, це буде суперечити політичній логіці, оскільки їм доведеться сідати за стіл переговорів поряд з комуністами, а “саме конфлікт між комуністами та націоналістами і породив сучасну Україну п’ятнадцять років тому”.

Водночас В.НЕБОЖЕНКО припустив як варіант, що частина “Нашої України” неформально через якесь проміжне об’єднання буде співпрацювати з більшістю, братиме участь у голосуванні на користь урядової коаліції, а частина - активно співпрацюватиме з Юлією ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що нова коаліційна угода потрібна передусім «Нашій Україні», для того щоб хоч якось виправдати своє перебування в уряді. А “регіоналам” потрібен не так формальний документ, як просто участь «людей Президента» у владі. “Це дає “регіоналам” додаткову легітимізацію та можливість асиміляції цих самих «людей Президента», а при можливості і самого Президента”, - зазначив О.ДОНІЙ.

За його словами, підписання чергової коаліційної угоди - це чиста формальність, своєрідний «фантік» для громадськості, адже неформальне входження «Нашої України» до антикризової коаліції вже відбулося.

На думку політолога, представники “Нашої України” потрапили в уряд В.ЯНУКОВИЧА внаслідок якихось таємних домовленостей.

О.ДОНІЙ зауважив, що спроби пояснити присутність цих міністрів в уряді “регіоналів” Універсалом національної єдності не витримують жодної критики, адже в універсалі немає жодної статті, яка стосувалася б кадрового розподілу. Більше того, міністрів-“нашоукраїнців” в уряді ЯНУКОВИЧА не було виключено з партії, хоча на момент утворення уряду діяло партійне рішення, яке дозволяло лише «помаранчевий» формат коаліції. “Отже, або існують якісь таємні додатки до універсалу, або є негласні домовленості про кадровий розподіл. Цілком можливо, що ці домовленості носять фінансовий характер”, - резюмує О.ДОНІЙ.

Водночас експерт політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Олександр ЛИТВИНЕНКО переконаний, що для «Нашої України» входження у широку коаліцію стало початком політичного кінця. На думку експерта, прямий шлях для неї - в опозицію. “Тобто вже та нагода, при якій дійсно можна було б говорити про широку коаліцію, мені здається, втрачена була ще півтора – два місяці тому”, - зазначив політолог.

На думку президента Української Академії політичних наук Миколи МИХАЛЬЧЕНКА, переформатування антикризової коаліції в Коаліцію національної єдності не відбудеться. «Якщо говорити про Коаліцію національної єдності, то в неї не вписуються комуністи, які увійшли в антикризову коаліцію на відповідних умовах і які можуть не задовольнити їх в широкій коаліції. Це стосується питань мови, питань європейської інтеграції, питань відношення до Росії і т.д”, - сказав він.

М.МИХАЛЬЧЕНКО також вважає, що затягування переговорів свідчить про те, що в Україні може виявитись опозиція не на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, а на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, “якщо команди ЯНУКОВИЧА та ЮЩЕНКА зможуть між собою домовитись”. Експерт сумнівається, що ця угода про створення нової коаліції буде підписана цього тижня.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає якщо не повне, то часткове приєднання «Нашої України» до антикризової коаліції. Або, на думку політолога, це буде особливий статус відносин між «Нашою Україною» і цією коаліцією. “Варіанти можуть бути різними, але так чи інакше логіка політичного процесу, яка була визначена на початку серпня, диктує узгодження інтересів між «Нашою Україною» та нинішньою коаліцією»,- вважає він. На переконання В.ФЕСЕНКА, в іншому випадку виникнуть серйозні політично-структурні протиріччя. Зокрема, постануть питання про статус тих міністрів, які представляють в уряді не лише Президента, а і фракцію «Наша Україна».

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що поки що в переговорах про широку коаліцію не вирішені основні принципові питання, зокрема, ставлення до членства в НАТО, ставлення до російської мови, взаємовідносин з Росією.

В.МАЛИНКОВИЧ також не впевнений, що нова коаліція, якщо вона буде створена, буде ефективною.

На його думку, праві ті члени фракції «Нашої України», які не хочуть входити в коаліцію, оскільки їм доведеться відступити від зобов’язань та обіцянок, даних виборцям, але якщо відбудеться переформатування коаліції, то змінити її назву - це дуже просто.

За словами В.МАЛИНКОВИЧА, питання в тому, як домовляться сторони, які досі домовитися не можуть і передусім комуністи та націоналісти з “Нашої України”. При цьому він зазначив, що Партія регіонів та соціалісти не зможуть відмовитися від участі в коаліції комуністів.