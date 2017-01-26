Кількість антиукраїнських і антипольських провокацій зросла з початку агресії РФ проти України – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила речник МЗС України Мар’яна Беца.

“Безперечно, ми занепокоєні кількістю антиукраїнських і антипольських провокацій, які за останні два роки, я б сказала з моменту російської агресії, почастішали як в Польщі, так і в Україні. І це не може не бентежити ні нас, ні польську сторону”, - сказала Беца.

Вона зазначила, що в Україні намагаються вирішити всі ці питання не ультиматизмом, а в дусі добросусідських відносин.

“Ми розуміємо, ми занепокоєні, але ми з розумінням ставимося, що ці інциденти мають бути абсолютно ретельно розслідувані”, - сказала речник.

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Вона нагадала, що компетентні органи проводять слідчі дії і щодо руйнування пам’ятника полякам у селі Гута Пеняцька на Львівщині, і стосовно акта вандалізму у заповіднику “Биківнянські могили”.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 січня у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі підірвали пам’ятник загиблим у 1944 році полякам - мешканцям цього села.

У ніч на 25 січня на території Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” невстановлені особи червоною фарбою обписали меморіальні стіни та центральний монумент на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму, польську стіну пам’яті та вхідну конструкцію польського військового цвинтаря. Встановлена також спроба зруйнувати домкратом вхідну стелу на польській частині Меморіалу.