"Нестандартний формат": слідчі у справі MH17 не можуть розшифрувати російські знімки з радарів

Про це в суботу, 28 січня, повідомив представник прокуратури Нідерландів в Амстердамі, пише 29 січня Deutsche Welle з посиланням на dpa.

"Потрібні додаткові дані, щоб як слід зрозуміти, що зображено на знімках з радарів", - наводить його слова агентство dpa.

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Як зазначається, за відомостями видання De Telegraaf, російській стороні вже направлено запит на надання придатної інформації.

Як відомо, Росія надала слідчим запитані ними дані в жовтні 2016 року - незабаром після того, як у вересні був опублікований проміжний звіт міжнародної слідчої групи, в якій причиною аварії літака було названо попадання в нього ракети серії 9М38 з установки "Бук", доставленої на територію України з РФ.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.