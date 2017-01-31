Понад 20% українців не довіряють власним сімейним лікарям – опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні.

Згідно з даними опитування, 53% українців довіряють власним сімейним лікарям, 21% - не довіряють, а 26% не змогли оцінити свій рівень довіри до нього.

Також опитування показало, що дві третини респондентів знають, хто є їхніми сімейними лікарями або терапевтами, інша третина – не знають. Чим старші респонденти, тим більша їхня обізнаність про сімейного лікаря. Жінки більше володіють цією інформацією, ніж чоловіки.

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Як зазначається у прес-релізі за результатами соціологічного дослідження, «рівень довіри до лікаря прямо залежить від частоти відвідувань лікарів респондентами та їхнього рівня обізнаності про нього: серед тих, хто знає свого сімейного лікаря, майже 80% йому довіряють. Жінки та особи старшого віку більше довіряють лікарю».

Майже половина (48%) опитаних заявили, що сімейні лікарі надавали їм поради щодо запобігання захворювання або рекомендації щодо здорового способу життя. Водночас, стільки ж запевнили, що не отримували подібних рекомендацій. Серед тих, хто отримував ці поради, 82% довіряють своїм сімейним лікарям, йдеться у прес-релізі.

Крім того, виявилося, що 37% опитаних консультуються із лікарем або будь-яким медичним спеціалістом із приводу стану свого здоров'я чи надання будь-яких рекомендацій щодо стану здоров'я рідше, ніж раз на рік. Чверть респондентів користуються такою послугою один раз на рік, 17% − консультуються з лікарем принаймні кожні 6 місяців, 10% − кожні три місяця, 5% − щомісяця. Жінки частіше спілкуються з медиками стосовно свого здоров’я або ж рекомендацій, аніж чоловіки. Також особи старшого віку частіше відвідують лікарів, ніж молодь.

Опитування особистим формалізованим інтерв’ю (face-to-face) проводилось 12-22 грудня 2016 року. Загалом було опитано 1,5 тис. респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,5%.