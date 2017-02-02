Суд в Криму продовжив арешт двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє "Радіо свобода", посилаючись на слова адвоката Едема Семедляєва.

«Термін утримання їм продовжили на два місяці, а саме до 8 квітня 2017 року. В ході процесу вони перебували в клітці. Я подав клопотання для того, щоб їх випустили з клітки, однак суддя відмовив», – сказав Семедляєв.

За його словами, захист має намір подавати апеляційну скаргу на цю постанову.

Раніше Київський районний суд анексованого Сімферополя продовжив термін арешту Джеппарова і Алімова на два місяці – до 8 лютого, Ісмаїлову – до 11 березня 2017 року.

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Жителів селища Краснокам’янка Рефата Алімова і Арсена Джеппарова затримали в квітні 2016 року за підозрою в зв’язках з «Хізб ут-Тахрір».

Рустема Ісмаїлова і ще п'ятьох кримських татар затримали в Криму 12 жовтня. Їх також звинувачують в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».

Як повідомляв УНІАН, Україна поінформувала Раду Європи про появу нового елементу системної репресивної політики російської окупаційної адміністрації в Криму – тиск та переслідування адвокатів, які захищають кримських татар.