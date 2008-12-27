Українська православна церква не висувала кандидата в патріархи

Українська православна церква (Московського патріархату) поки що офіційно не висувала кандидатуру свого глави - митрополита Володимира - на патріаршество в РПЦ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби УПЦ МП, поширеному в п`ятницю.

Архієрейський собор РПЦ, який пройде 25-26 січня 2009 року, має обрати нового патріарха.

Епископат УПЦ МП заявив про намір підтримати кандидатуру глави церкви митрополита Володимира під час голосування на Архієрейському соборі в Москві.

"Звернення архієреїв Української православної церкви до свого предстоятеля не може і не повинно тлумачитися як офіційне висунення кандидатури блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Володимира на патріаршество; Звернення не є офіційним синодним чи соборним документом, а неформальним проханням епископату Української православної церкви до блаженнійшого митрополита Володимира", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що публікація звернення дала початок "вільному і відкритому соборному обговоренню" в УПЦ.

"Блаженнійший подякував архієреям за довіру, але від відповіді на звернення і від офіційних коментарів утримався. Офіційне висунення кандидатур на патріаршество, включаючи кандидатуру блаженнійшого митрополита Володимира в разі його згоди, відбудеться на Архієрейському соборі Російської православної церкви 25-26 січня 2009 року, як це і передбачено відповідним регламентом", - повідомляє прес-служба УПЦ МП.

На Помісний Собор з`їдуться близько 700 делегатів - архієреїв, кліриків, ченців і мирян.

При цьому від України буде до чверті делегатів з`їзду (в Україні розташовані 44 з 156 єпархій РПЦ), а від Росії – майже половина (69 єпархій).

Деякі політики в Києві закликали обрати новим главою Російської православної церкви митрополита Володимира, щоб "усунути церковний розкол в Україні" і вибити "аргумент "москвоцентричності" з рук радикальних українських націоналістів, пише РІА “Новости”.

Інші вважають (див. “Український Володимир і російський Кирило: Москва шокована вибором”, що з обранням патріархом Володимира в церкву прийдуть давно очікувані демократичні реформи, натомість після обрання патріархом митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила “Росію накриє державний клерикалізм, церква швидко перетвориться на політичну організацію, причому екстремістську, ворожу до нинішньої російської Конституції”.