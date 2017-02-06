"Каральна машина" Росії звинуватила українців за протести біля посольства у Києві в день збиття літака ЗСУ

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, «триває розслідування кримінальних справ, порушених за фактами нападу на посольство Російської Федерації у Києві у 2014 і 2016 роках».

У зв'язку з цим щодо подій 2014 року російським слідством заочно пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на установи, які користуються міжнародним захистом, з метою провокації війни і ускладнення міжнародних відносин) активісту об'єднання «Свобода» Володимиру Назаренку, Володимиру Романцову і колишньому депутату Верховної Ради України Миколі Рудьковському, які дотримується праворадикальних поглядів. Крім того, Назаренко звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ст. 329 КК РФ (наруга над державним прапором Російської Федерації).

«14 червня 2014 року обвинувачені, діючи в групі з іншими особами, брали участь у псуванні майна посольства Росії, в тому числі з використанням підручних засобів закидали фасад будівлі. Крім цього, Назаренко безпосередньо брав участі у зриві з флаг-штока державного прапора Російської Федерації і нарузі над ним. Збиток, заподіяний посольству, становив понад 14 млн рублів», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що в рамках розслідування другого нападу на посольство, який стався у 2016 році, підтвердилася причетність до скоєння злочину колишнього сотника «жіночої сотні» Майдану Ірми Крат та двох колишніх бійців батальйону «Айдар» Сергія Новікова та Олександра Висоти. Їм також заочно пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 360 КК РФ. За даними слідства, Крат, Новіков, Висота та інші активісти заздалегідь спланували свої протиправні дії біля російського посольства, маючи на меті ускладнення міжнародних відносин між Росією і Україною. О 5-й годині ранку 10 березня 2016 року обвинувачені прийшли до посольства Росії і кинули в будівлю чотири пляшки із запальною сумішшю (з так званими «коктейлями Молотова»). У результаті у дворі і на фундаменті будівлі російської дипломатичної місії виникли відкриті осередки горіння. Все, що відбувалося, громадяни України фіксували на відео, а потім розмістили запис у мережі Інтернет. На даний час слідчі перевіряють обвинувачених по епізоду 2016 року у причетності до подій 2014 року. Також триває збирання доказів про організаторів цих злочинів і осіб, які їх фінансували, заявили в комітеті.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження щодо посадових осіб Збройних Сил України та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, були знищені літак Іл-76, озброєння і військове майно.