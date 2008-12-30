Помер французький кутюр’є Тед Лапідус (фото)
10:56, 30 грудня 2008Суспільство
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Ввів джинси у світ високої моди
|Тед Лапідус на показі у 1994 р. Фото Reuters
Як повідомляє France Info, модельєр помер у віці 79 років.
Похорони Т.Лапідуса відбудуться у п`ятницю на кладовищі Пер-Лашез у Парижі, зазначає «Газета.ру».
Т.Лапідус народився в 1929 році в Парижі у сім`ї вихідців з Росії. Його ім`я стало відомим завдяки сміливим дизайнерським рішенням, приміром, використанню елементів військової форми в одязі. Т.Лапідус також одним з перших ввів джинси у світ високої моди.
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