Помер французький кутюр’є Тед Лапідус (фото)

10:56, 30 грудня 2008
Суспільство
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Ввів джинси у світ високої моди

Тед Лапідус на показі у 1994 р. Фото Reuters
У Франції в госпіталі міста Канни помер знаменитий кутюр’є Тед Лапідус.

Як повідомляє France Info, модельєр помер у віці 79 років.

Похорони Т.Лапідуса відбудуться у п`ятницю на кладовищі Пер-Лашез у Парижі, зазначає «Газета.ру».

Т.Лапідус народився в 1929 році в Парижі у сім`ї вихідців з Росії. Його ім`я стало відомим завдяки сміливим дизайнерським рішенням, приміром, використанню елементів військової форми в одязі. Т.Лапідус також одним з перших ввів джинси у світ високої моди.

 

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