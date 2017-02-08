Поліція допитала майже 2 тисячі осіб у справі щодо вбивства Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві начальник Головного слідчого управління - заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко повідомив, що слідством на даний час проводяться 7 із 16 призначених експертиз (9 вже завершено), вивчається понад 1100 з'єднань та IMEI-кодів та опрацьовуються понад 150 терабайт інформації з понад 200 камер спостереження біля безпосередньо місця вбивства журналіста та на прилеглих до місця територіях.

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Також було допитано понад 300 очевидців — мешканців будинків, 420 осіб, які перебували в наближених до місця вбивства територіях, котрі могли стати шляхами відходу виконавців вбивства, 48 власників припаркованих навколо місця вибуху автомобілів. Загалом же було допитано понад 1,8 тис. осіб.

В результаті криміналісти відокремили низку відеозаписів, на яких зафіксовано певну кількість осіб, які за кілька днів до вбивства Шеремета неодноразово перебували неподалік від майбутнього місця злочину та неподалік від місця проживання журналіста. При цьому деякі з них вивчали, а інколи фіксували на свої гаджети, наявність зовнішніх відеокамер.

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На прес-конференції журналістам продемонстрували зняті з відеокамер зовнішнього спостереження зображення чоловіка і жінки, які можуть бути причетні до вбивства журналіста.

Новопризначений голова Національної поліції, а до цього начальник Департаменту карного розшуку НПУ Сергій Князєв повідомив, що увагу слідчих привернули дві особи — чоловік і жінка, які у проміжок часу з 16 по 20 липня найчастіше бували неподалік від місця вбивства та у дворі, де була припаркована автівка, в якій потім загинув Шеремет, і, ймовірно, які підкладали під неї вибуховий пристрій.

Коментуючи відеозапис, Князєв звернув увагу, що жінка, яка найчастіше потрапляла у відеокамери, щоразу з'являлася в різному одязі, використовувала перуку, сонцезахисні окуляри й інші засоби, щоб унеможливити її ідентифікацію.

Крім того, ця жінка була помічена, відповідно до відеозаписів, за годину до вбивства, а перед скоєнням злочину переховувалась приблизно за 150 метрів від перехрестя, на якому підірвалася автівка з Шереметом, і це дає змогу припустити, що саме ця особа дистанційно привела в дію вибухівку.

Також Князєв зазначив, що переміщення підозрюваних осіб, як у день вбивства, так і за кілька днів до цього, прилеглими вулицями є алогічним.

Крім того, Князєв повідомив, що підозрювана жінка після вибуху автівки вийшла зі споруди, в якій ховалася, пересвідчилась у тому, що відбувалося в той момент з автомобілем Шеремета, а потім залишила вулицю Івана Франка та попрямувала до станції метро “Університет”, де її також було зафіксовано камерами відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ АрсенАваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.