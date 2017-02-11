На Івано-Франківщині Порошенко вручив працівникам ДСНС ключі від пожежних автомобілів

Президент наголосив, що забезпечення ДСНС сучасною технікою є не подарунком влади, а її прямим обов’язком, повідомили у прес-службі глави держави.

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«В житті завжди є місце подвигу, і не лише на фронті. Понад 36 тисяч виїздів, які працівники управління ДСНС області здійснили минулого року, в тому числі понад 13 тисяч за сигналом «тривога» – хіба це не ілюструє ступінь ризику, якому ви, шановні рятувальники, піддаєтеся щодня? 35 врятованих людей – хіба це не показник ефективності та корисності вашої праці?» - сказав Порошенко.

Він нагадав, що нещодавно зустрічався та нагородив працівників ДСНС, які «блискуче і бездоганно» виконали свої обов'язки та допомогли мирному населенню Авдіївки. «В умовах реальної загрози життю та здоров’ю співробітники Держслужби під кулями годували, гріли і лікували людей», - зауважив Порошенко та додав, що вони евакуювали майже триста осіб, з яких значна частина – діти.

Президент наголосив, що минулого року кількість пожежних автомобілів в області збільшилася за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Сьогодні, додав він, автопарк рятівників поповнився за рахунок коштів державного бюджету. «Хай ці машини допоможуть вам ще краще нести вашу службу, вчасно та результативно приходити на допомогу громадянам», - побажав глава держави.